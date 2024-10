Albbrücken-Neubau: Warten aufs Verkehrschaos

Die Albbrücke beim Karlsruher Stadtteil Knielingen wird abgerissen und neu gebaut. Die Arbeiten sollen bis März 2026 dauern. Die Auswirkungen werden nicht nur Pendler zu spüren bekommen, sondern auch die Bürger von Maximiliansau.

Neuer Selbstbedienungladen Yobsi kommt

In Knittelsheim soll es bald wieder einen Lebensmittelmarkt geben. Betreiber wird die Mannheimer Firma Yobst sein. Bestückt wird der Selbstbedienungsladen mit Produkten von Erzeugern der Region sein.

Über die Barber Angels Job gefunden

Tanya Shnel ist mit ihrer Familie vor dem Krieg in der Ukraine geflohen – und in Minfeld angekommen. Die Friseurin engagiert sich bei den Barber Angels – und hat dadurch einen Job in Deutschland bekommen.

Geklaute Räder jetzt im Ausland

Aus Helmut Otterbeins Garage sind zwei teure E-Bikes gestohlen worden. Dank versteckter Elektronik kann er sie im Ausland orten. Wie stehen die Chancen, dass er sie zurückbekommt?