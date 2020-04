Autofahrer in Ludwigshafen und Mannheim müssen sich wegen Bauarbeiten auf der Kurt-Schumacher-Brücke und an der Hochstraße Nord auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, starteten die Arbeiten am Donnerstag und dauern bis Montag. Ab Donnerstagmorgen steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim auf der Hochstraße Nord (B44) nur eine Spur zur Verfügung. Am Freitag wird ab 9 Uhr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Dürkheim gearbeitet. Der Verkehr ist auch hier nur einspurig möglich. Ab 18 Uhr wird die B 44 in Richtung Dürkheim zwischen der Schumacher-Brücke und der Auffahrt der Rheinuferstraße voll gesperrt. Grund: Der Asphalt wird erneuert. Parallel dazu wird von der Stadt Mannheim die Übergangskonstruktion zur Schumacher-Brücke fertig saniert. Deswegen muss die linke Fahrspur in Richtung Ludwigshafen gesperrt werden. Die rechte Spur steht zur Verfügung und ermöglicht die Weiterfahrt in die Ludwigshafener Innenstadt. In Richtung Pfalz geht es wegen der parallel laufenden Asphaltsanierungsarbeiten nicht mehr weiter. Die Städte warnen vor Staus. Autofahrer sollen deshalb von Freitag, ab 18 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, die Baustellen weiträumig umfahren und den Rhein über die Autobahnen A6 oder A61 queren.