Wegen winterlicher Bedingungen, vor allem Glätte, gibt es am Montagabend in der Pfalz verbreitet Verkehrsbehinderungen. Die Polizei in Germersheim und Frankenthal warnte auf Twitter vor dem schwierigen Straßenverhältnissen, es hätten sich bereits mehrere Unfälle ereignet. Auch aus Mannheim wurden Glätteunfälle gemeldet, in Worms gab es bis zum frühen Abend laut Polizei 13 glättebedingte Unfälle im Stadtgebiet. Bereits am früheren Nachmittag hatten sich in der Nordpfalz Glätte-Unfälle ereignet, darunter ein Crash mit einer Schwerverletzten bei Dreisen.

Wir berichten weiter.