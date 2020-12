Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist es am Mittwochmittag in Mannheim an der Kreuzung Reichskanzler-Müller-Straße/Kaiserring/Bismarckstraße gekommen. Laut Polizei kommt es derzeit in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Erkenntnisse zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.