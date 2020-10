Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der A6 bei Kaiserslautern staut sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Zentrum und Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage informiert, ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Autofahrer im Baustellenbereich mit den Fahrbahnbegrenzungen kollidiert. Verletzt wurde offenbar niemand. Nach ersten Informationen waren auch keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Derzeit (Stand 22 Uhr) ist die Autobahn an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim kommt es nach dem Unfall zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten weiter.