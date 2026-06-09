Auf der A61 zwischen der Rheinbrücke Speyer und dem Autobahndreieck Hockenheim wird bis Ende Juni die Asphaltdecke beider Richtungsfahrbahnen instand gesetzt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitgeteilt hat, muss dazu die A61 halbseitig gesperrt werden. Auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Hockenheim müssen zunächst auf der Süd- und dann auf der Nordseite für jeweils fünf Tage gesperrt werden müssen. Zudem können die beiden Rastplätze Spitzenrheinhof (Fahrtrichtung Hockenheim) und Binshof (Fahrtrichtung Speyer) zeitweise nicht angefahren werden. Mehr oder weniger großräumige Umleitungen werden eingerichtet, teilte die Autobahn GmbH weiter mit.