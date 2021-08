Weil an der Trinkwasserleitung am Konrad-Adenauer-Platz in Dudenhofen gearbeitet werden muss, kann es in den kommenden 14 Tagen im Bereich Gommersheimer- und Rottstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Darüber informiert Peter Wüst von den Werken. Ihm zufolge werden eventuell erforderliche Umleitungen ausgeschildert.