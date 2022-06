„Ich bin mir bewusst, dass einiges zunächst auf Ablehnung stoßen wird“, macht Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried deutlich. Dennoch will Annweiler an Problemstellen rangehen. Deswegen wird sich an der Verkehrssituation einiges ändern. Ob auch überall Tempo 30 kommt? Welche neuen Regelungen im Einzelnen beschlossen wurden, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.