Für ausfallenden Züge nach Mannheim will die Deutsche Bahn Ersatzbusse bereitstellen. Wie die DB auf Twitter mitteilte, seien bereits zwei für den Verkehr nach Neustadt im Einsatz, weitere würden folgen.

Seit dem Morgen kommt es rund um Mannheim wegen einer Stellwerksstörung am Hauptbahnhof zu Zugausfällen und Verspätungen. Züge werden außerhalb Mannheims zurückgehalten. Laut DB werden Fernzüge umgeleitet, der Halt in Mannheim entfällt. Es komme zu Verspätungen. Von der Störung ist auch der Regionalverkehr in weiten Teilen der Pfalz betroffen. Aktuell verkehren auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Mannheim keine Züge. Wir berichten weiter.