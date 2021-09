Am Wochenende 25. und 26. September lockt nicht nur der Weingarten in die Neustadter Innenstadt, sondern auch ein verkaufsoffener Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr kann gebummelt, gestöbert und gekauft werden. Darüber hinaus öffnen sich am Sonntag, 26. September, die Türen der Hetzelgalerie zur traditionellen Jungwinzer-Matinee. Junge und experimentierfreudige Winzerinnen und Winzer präsentieren dort nach Angaben der Stadt ihre Weine. Probiert werden können die guten Tropfen aus Neustadt und seinen Weindörfern. Los geht es ab 11 Uhr. Das Ticket kostet 12 Euro und ist vor Ort erhältlich.