Nach fast zwei Jahren Zwangspause steht in Bad Dürkheim erstmals wieder ein verkaufsoffener Sonntag an. „Die Einzelhändler freuen sich, dass wir endlich wieder einmal sonntags öffnen dürfen“, sagt Christine Michler, Vorsitzende des Gewerbevereins. Sie kündigt an, dass zwischen 13 und 18 Uhr alle Geschäfte in der Innenstadt geöffnet sein werden. „Es kann jeder in die Geschäfte, es muss jedoch in den Räumen eine Maske getragen werden“, sagt Michler. In der Stadt sei das nicht erforderlich. Wegen den nach wie vor geltenden Restriktionen der Pandemie wird der traditionelle Bauernmarkt zum verkaufsoffenen Sonntag im Oktober etwas anders sein als gewohnt. Stände werden ausschließlich auf dem Schlossplatz und dem Obermarkt in abgegrenzten Bereichen stehen. Zugang habe dort nur, wer geimpft oder genesen ist. Da wegen des begrenzten Platzes beim Bauernmarkt weniger Stände als üblich dabei sein können, habe man bei der Auswahl großen Wert darauf gelegt, dass ausschließlich herbstliche Produkte, Dekorationsartikel und ähnliches angeboten werden, betont Michler. Der Bauernmarkt ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.