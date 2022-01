Der verkaufsoffene Sonntag, der für 9. Januar in Speyer geplant war, fällt laut einer Mitteilung von Peter Bödeker, Vorsitzender der Speyerer Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, aus. Hintergrund sei, dass der verkaufsoffene Sonntag am 9. Januar als Abschluss des Speyerer Weihnachts- und Neujahrsmarkt geplant gewesen sei. Dieser hätte ursprünglich bis 9. Januar laufen sollen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt Speyer den Weihnachtsmarkt nach Absprache mit den Schaustellern jedoch vorzeitig am 18. Dezember beendet.