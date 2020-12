Bei uns der Lockdown, beim Nachbarn Lockerungen: Frankreich hat die bisher äußerst strengen Ausgangsbeschränkungen geändert. Sie gelten nun nur noch von 20 bis sechs Uhr. Jetzt wirbt der Handel im Grenzgebiet auch um deutsche Kunden – der vierte Advent ist etwa in Straßburg verkaufsoffen.

Schon Ende November endete in Frankreich der harte Lockdown für den Großteil der Geschäfte. Seit Dienstag gibt es Lockerungen bei den zuvor strengen Ausgangsbeschränkungen. Die Händler versuchen, den entgangenen Umsatz aufzuholen: Am Sonntag, 20. Dezember, von 10 bis 19 Uhr, sind die Läden in Straßburg geöffnet, meldete die Lokalzeitung Badische Neuste Nachrichten. Demnach hat im Elsass auch das Outlet-Center Roppenheim sonntags geöffnet.

Noch immer fast ganz Frankreich Risikogebiet

Indes gilt ganz Frankreich mit Ausnahme der Regionen Bretagne und Korsika als Risikogebiet. Eigentlich müssen Rückkehrer aus einer Region im Ausland mit derart hohen Fallzahlen eine zehn- beziehungsweise mit negativem Coronatest nur fünftägige Quarantäne antreten. Die Bundesregierung rät generell davon ab, ohne triftigen Grund zu reisen.

Einkaufsbummler müssen nicht in Quarantäne

Wer aus Rheinland-Pfalz nach Frankreich zum Shoppen fährt, muss sich danach in den meisten Fällen nicht in Quarantäne begeben – solange man sich weniger als 72 Stunden im Risikogebiet aufgehalten hat.

