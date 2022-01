Die für Freitag angesetzten Tarifverhandlungen zwischen den Fahrern privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz und dem Arbeitgeberverband VAV sind vorerst geplatzt. Die Arbeitgeber hätten erst mit dem Land über weitere Hilfen sprechen wollen anstatt über einen Manteltarifvertrag, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Freitagabend. Als „letzte Warnung“ habe Verdi die Beschäftigten zweier Busunternehmen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Kreuznach aufgerufen, von Freitagabend bis Montag zu streiken. Am Mittwoch soll erneut verhandelt werden. Scheitere der Termin, drohe ein landesweiter Streik, so Bärschneider.