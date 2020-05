Der weltbekannte Künstler Christo ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in New York. Das wurde über den offiziellen Twitteraccount des Künstlers bekanntgegeben. In Deutschland sorgte der in Bulgarien geborene Christo unter anderem mit der Verhüllung des Reichstages für Aufsehen.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2