An diesem Donnerstag könnte das Urteil über einen Mann aus dem Leiningerland fallen, der seine minderjährige Schwägerin vergewaltigt haben soll. Entscheidend wird sein, ob das Gericht dem mutmaßlichen Opfer glaubt. Also versuchen der Angeklagte und sein Verteidiger, Zweifel an den Aussagen der Jugendlichen zu säen. Hier geht’s zum ausführlichen Bericht.