Dem Beispiel der Stadt Koblenz folgend bietet die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim Geimpften und Genesenen weiterhin Corona-Schnelltests mit Bescheinigung an. Allerdings nicht kostenlos, sondern für die Hälfte dessen, was Ungeimpfte zahlen müssen. Die VG Lambsheim-Heßheim verlangt in ihren drei kommunalen Teststellen in Großniedesheim, Heßheim und Lambsheim 20 Euro pro Test, um die Materialkosten und die Aufwandsentschädigung der vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) gestellten ehrenamtlichen Helfer zu decken. Doch das ist einigen, die trotz Impfung oder überstandener Covid-Erkrankung kommen, zu viel. Weiterlesen