Einen Traktorfahrer, der nicht kontrolliert werden wollte, hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Niederkirchen im Kreis Bad Dürkheim stoppen müssen. Wie die Beamten berichten, hätte der 38-Jährige kontrolliert werden sollen. Statt anzuhalten, sei er allerdings davon gefahren – winkend, wie die Polizei in ihrer Mitteilung vermerkt. Mehrere Versuche, ihn doch zum Anhalten zu bewegen, seien gescheitert, bevor man den Traktor mehrere Straßen weiter schließlich doch gestoppt habe.

Der Fahrer, ein Mann aus Deidesheim, habe seinen Führerschein sofort abgeben müssen. Das hätte er schon länger tun müssen, so die Polizei, da die Fahrerlaubnis ohnehin zur Einziehung ausgeschrieben war – mit anderen Worten: Der Führerschein war nicht mehr gültig. Die Polizei vermutet, dass das der Grund für seine Flucht war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt verboten, ihn erwartet ein Strafverfahren.