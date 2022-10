Nach einer Verfolgungsjagd durch den Landkreis Bad Dürkheim hat die Polizei einen 32-jährigen Mann festnehmen können. Dabei hatten die Beamten Hilfe von einem Polizeihubschrauber. Am Samstagabend hatte der Mann, der mit seinem Auto auf der Landstraße zwischen Großkarlbach und Freinsheim unterwegs war, eine Verkehrskontrolle der Polizei ignoriert und war trotz der Haltesignale einfach weitergefahren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Kurz vor Dirmstein bog er auf einen Feldweg ab, ließ in der Nähe des Soccerparcs seinen Wagen stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Beamte in einem Polizeihubschrauber, der zufällig in der Nähe war, konnten den Flüchtigen mit einer Wärmebildkamera aufspüren. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde positiv auf THC, den Hauptwirkstoff von Cannabis, getestet. Für die Entnahme einer Blutprobe musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten.