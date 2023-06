In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei im Speyerer Stadtsüden. Wie die Beamten mitteilten, informierten Zeugen gegen 1.30 Uhr die Polizei, weil zwei mutmaßlich betrunkene Personen in der Landauer Straße um ein Auto „herumschlichen“. Das gemeldete Fahrzeug kam der alarmierten Streife noch in der Landauer Straße entgegen. Die Beamten wendeten ihr Polizeiauto, woraufhin das gesuchte Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Schraudolphstraße, die Diakonissenstraße, die Seekatzstraße und die Schwerdstraße flüchtete. In der Stöberstraße geriet der Fahrer ins Schlingern, weshalb er anhalten musste.

Die Polizei zitierte die beiden Insassen aus dem Fahrzeug, woraufhin sich der 22 Jahre alter Fahrer weisungsgemäß auf den Boden legte und fesseln ließ. Sein 23 Jahre alter Beifahrer verhielt sich laut den Beamten dagegen äußerst aggressiv, weshalb sie ihm drohen mussten, um ihn letztlich ebenfalls am Boden fesseln zu können. Der Polizei zufolge schaffte es der Beifahrer trotz Handfesseln, sein Handy in den Aufnahmemodus zu versetzen. „Dadurch wurde mutmaßlich das nichtöffentlich gesprochene Wort der Beamten ohne deren Wissen und Zustimmung aufgezeichnet, weswegen die Beamten das Handy beschlagnahmten“, heißt es im Polizeibericht.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr und veranlassten eine Blutentnahme beim Fahrer sowie das Abschleppen des Autos. Der Fahrer verweigerte einen Atemalkoholtest. „Nach der Blutentnahme verließen die beiden 22- und 23-Jährigen aus dem Großraum Heilbronn die Dienststelle, zogen alle Maßnahmen ins Lächerliche, beleidigten die Beamten und stießen unterschwellige Drohungen gegen sie aus“, teilte die Polizei mit. Sie leitete mehrere Strafverfahren ein: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Beleidigung. Ihren Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Es sei bei der Verfolgungsfahrt auch nicht zu Sachschäden gekommen.