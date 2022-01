Die Polizei hat nach einer Verfolgungsfahrt am Freitagnachmittag in Bobenheim-Roxheim weitere Details veröffentlicht. Demnach verursachte der 22-jährige Raser bei seiner filmreifen Flucht vor der Polizei mehrere Verkehrsunfälle. In der Mörscher Straße streifte er ein geparktes Auto. Wenig später schätzte er den Straßenverlauf in der Nachtweide falsch ein und fuhr frontal gegen ein geparktes Auto. Die Polizei konnte den Mann aus Bobenheim-Roxheim letztlich in der Chemnitzer Straße – einer Sackgasse – stoppen und fixieren.

Der Fahrer stand laut den Beamten nicht unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss. Er hatte jedoch keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem gehörte das Mainzer Kennzeichen nicht zu dem Mercedes, den er bei der Verfolgungsfahrt fuhr. Die Polizei war auf den Mann auf der A6 am Frankenthaler Kreuz aufmerksam geworden, weil die Tüv-Plakette an seinem Auto seit zwei Jahren abgelaufen war. Der 22-Jährige hielt nicht an, sondern flüchtete nach Bobenheim-Roxheim, wohin ihm mehrere Polizeiwagen folgten.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Frankenthal unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.