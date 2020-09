Ein polizeibekannter, wohnungsloser 44-Jähriger hat am Samstagmittag eine Verfolgungsfahrt und einen großen Polizeieinsatz im Raum Neuhofen/Ludwigshafen ausgelöst.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wollte eine Streife einen Mietwagenfahrer in der Neuhofener Ringstraße kontrollieren. Der Fahrer flüchtete in Richtung Rheingönheim, was eine Fahndung mit vielen Streifenwagen der gesamten Polizeidirektion Ludwigshafen auslöste. Eine knappe halbe Stunde nach der Flucht wurde der Flüchtige im Ludwigshafener Stadtteil West, in der Bruno-Körner-Straße, gestellt und festgenommen. Der 44-Jährige, der nach Angaben der Polizei keine Fahrerlaubnis besitzt, hatte den Mietwagen dort stehen lassen und wollte zu Fuß flüchten. Die Ermittlungen, wie er zu dem Mietwagen kam, dauern an. Die Polizei ließ dem Mann, der wegen etlicher Delikte im Betäubungsmittel- und Eigentumsbereich aktenkundig sei, eine Blutprobe entnehmen.

Gesucht: Verkehrsteilnehmer, die bei Verfolgungsfahrt geschädigt wurden

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass es durch die Verfolgungsfahrt zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen und/oder Verkehrsunfällen gekommen sein könnte. Mögliche Tatorte liegen auf der Fahrstrecke, die sich von Neuhofen über Rheingönheim mit mehreren Wendungen über die B9 und die A650 am Oggersheimer Kreuz, dem Industriegebiet „Westlich B9“ bis hin in den Stadtteil LU-West gezogen hatte. Bei dem verfolgten Mietwagen handelt es sich um einen weißen SUV Opel Crossland. Wer am Samstag, 5. September, zwischen 12.55 und 13.20 Uhr in eine gefährliche Verkehrssituation oder einen Verkehrsunfall mit diesem Fahrzeug verwickelt gewesen war, solle bitte Kontakt mit der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0) aufnehmen, so die Polizei.