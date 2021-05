Ein leicht Verletzter und zwei beschädigte Autos, darunter ein Streifenwagen: Das ist die Bilanz einer Verfolgungsfahrt, die am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der Bienwald-B9 begann und in einem Acker bei Hagenbach endete. Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle, der sich der Fahrer aus dem Raum Karlsruhe entzog. Trotz Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn sei der 33-Jährige geflüchtet und die Polizei hinter ihm her. Er habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei ins Schleudern geraten und dabei mit dem Streifenwagen kollidiert. Dabei sei der 34-jährige Beifahrer in dem verfolgten Fahrzeug leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 8000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.