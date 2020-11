Die „Querdenker“-Szene in Rheinland-Pfalz ist bislang nicht systematisch von Rechtsextremisten unterwandert oder gesteuert. Das haben Vertreter der Sicherheitsbehörden am Mittwoch in Mainz gesagt. Allerdings sei die Lage „sehr dynamisch“. Der Verfassungsschutz und die Polizei würden die Kritiker der Corona-Regeln daher weiter im Auge behalten.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) griff die AfD massiv für ihre Haltung zu den Corona-Regeln an. Lewentz will prüfen lassen, ob die Partei in Gänze durch den Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Bislang werden nur Untergruppen der Partei vom Inlands-Geheimdienst überwacht. Anlass für den Vorstoß: die laut Lewentz „schändliche Rolle“ der AfD bei den Vorfällen mit Kritikern der Corona-Vorschriften im Berliner Reichstagsgebäude.