Überraschend hat sich die SPD auf eine bislang unbekannte Bewerberin für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geeinigt. Ines Härtel (48), Universitätsprofessorin an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) soll Nachfolgerin von Johannes Masing werden. Sie soll am Freitag dem Bundesrat als Kandidatin vorgestellt werden, teilte am Dienstag die Bremer Staatskanzlei auf Anfrage mit. Bremen koordiniert das Besetzungsverfahren. Mehrfach schon musste die Wahl im Bundesrat verschoben werden, weil sich die SPD-Ministerpräsidenten, die das Vorschlagsrecht für die Stelle haben, nicht einigen konnten. Masings Amtszeit endete bereits am 1. April. Die bisherigen Bewerbern waren der Präsident des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs, Lars Brocker, Jes Möller vom Landessozialgericht Brandenburg und Martin Eifert von der Humboldt-Universität Berlin. Härtel sei spezialisiert auf Datenschutzrecht und leitet die Forschungsstelle für Digitalrecht.