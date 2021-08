Die Bundestagswahl am 26. September kann nach dem von Union und SPD neu beschlossenen Wahlrecht stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht wies einen Eilantrag ab, mit dem die FDP-, Grünen- und Linke-Abgeordneten die Änderungen mit sofortiger Wirkung kippen wollten. Wie das Gericht in Karlsruhe am Freitag mitteilte, will es die Reform aber im Hauptverfahren genau prüfen, die Richterinnen und Richter sehen möglicherweise problematische Punkte.

Im Oktober 2020 hatten Union und SPD nach jahrelangem Ringen zwischen den Fraktionen im Bundestag im Alleingang eine Wahlrechtsänderung beschlossen.

Demnach sollen bis zu drei Überhangmandate nicht mehr kompensiert werden. FDP, Linke und Grüne halten dies für einen Verstoß gegen die Chancengleichheit der Parteien und die Wahlrechtsgleichheit.

Mehr zum Thema:

Kommentar: Karlsruhe ist noch nicht fertigUnion verschleppt Wahlrechtsreform

Oppositionskritik an Novelle

Opposition reicht Klage ein