Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz hat zwei Verfassungsbeschwerden gegen die Maskenpflicht zurückgewiesen. Seit dem 27. April müssen auch die Rheinland-Pfälzer beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In der Sache hat der Verfassungsgerichtshof diese Auflage jedoch erst gar nicht auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft. Er wies die beiden Beschwerden mit der Begründung zurück, die Antragsteller hätten zuerst versuchen müssen, ihr Anliegen bei einem der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichte durchzusetzen.

Die eine Verfassungsbeschwerde stammt von der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Gabriele Bublies-Leifert, die bis August der AfD-Fraktion angehört hatte. Sie habe eine Verletzung der Kompetenzen des Parlaments gerügt, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Zudem sehe sie sich in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Die zweite Verfassungsbeschwerde wurde offenbar von mehreren Personen eingereicht, zu denen unter anderem ein Schüler und seine Mutter gehören. Der Verwaltungsgericht Mainz hatte in einem anderen Fall bereits am Dienstag die Maskenpflicht für rechtmäßig erklärt.

