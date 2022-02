Jetzt geht’s los. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) wird am Donnerstag das Raumordnungsverfahren für den vierstreifigen Ausbau der B10 zwischen dem Wellbachtal und Queichhambach einleiten. Dabei wird entschieden, welche der zehn möglichen Ausbauvarianten für den neun Kilometer langen Tunnelabschnitt das Rennen macht. „Wir werden 39 Träger öffentlicher Belange beteiligen und geben diesen die Möglichkeit, bis Ende Mai zu dem Vorhaben Stellung zu nehmen“, betont SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf. Die Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren werden bei den Verbandsgemeinden Annweiler und Hauenstein öffentlich ausgelegt sowie auf der Homepage der SGD Süd ab Montag, 21. Februar, zur Einsichtnahme eingestellt. Die Vorzugsvariante des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer ist eine Tunnelstrecke nahezu parallel zur bisherigen mit einem 100-Meter-Kreisel bei Annweiler-West. Die Anrainer-Kommunen wollen weiterhin für ihre Wunschlösung, einen vierspurigen Basistunnel mit Trog bei Queichhambach, kämpfen, auch wenn diese in der Bewertung des LBM weit abgeschlagen war.