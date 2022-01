Der britische Prinz Andrew ist mit einem Antrag auf Abweisung einer Missbrauchsklage gegen ihn in den USA gescheitert. Der zuständige New Yorker Bundesrichter Lewis Kaplan lehnte den Antrag in einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung ab und ebnete damit den Weg für einen Fortgang des Verfahrens.

Die Anwälte des Sohns von Königin Elizabeth II. hatten gefordert, die Zivilklage abzuweisen, weil die Klägerin Virginia Giuffre 2009 eine Vereinbarung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschlossen hatte. In der bis vor Kurzem geheimen Vereinbarung hatte Giuffre zugesagt, im Gegenzug für 500.000 Dollar (rund 440.000 Euro) weder den US-Multimillionär Epstein wegen Sexualvergehen zu verklagen noch „andere potenzielle Beschuldigte“ in diesem Zusammenhang. Prinz Andrews Anwälte argumentierten deswegen vergangene Woche bei einer Anhörung, Giuffre habe auf ihr Klagerecht verzichtet. Die Anwälte der Klägerin erklärten dagegen, die Vereinbarung gelte nicht für den Prinzen.

Die heute 38-Jährige gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Epstein habe sie damals an den Royal „ausgeliehen“. Giuffre fordert jetzt Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Der Zivilprozess könnte im Herbst beginnen.