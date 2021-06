Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz leitet unverzüglich europaweit das Bewerbungsverfahren ein, an dessen Ende der Generalunternehmer für den Neubau des Hauptsitzes der Kammer stehen soll. Der in der virtuellen Sitzung der Vollversammlung am Dienstag einstimmig gefallene Beschluss sieht weitere Bausteine für das Bauprojekt vor.

30 bis 40 Millionen Euro will die IHK Pfalz in einen neuen Hauptsitz in Ludwigshafen investieren, der im vierten Quartal 2024 fertig sein soll. Eine genauere Kostenschätzung soll Hauptgeschäftsführer Tibor Müller zufolge in zwei Wochen vorliegen. Sie wird der Vollversammlung am 25. August zur Abstimmung vorgelegt.

Bis November soll dem Zeitplan zufolge eine Gruppe von drei bis fünf Bewerbern als Generalunternehmer identifiziert sein. Im Dezember soll die Auswahl von maximal drei Bewerber erfolgen, im März 2022 der Zuschlag an einen von ihnen erfolgen. Planung und Bau erstrecken sich vom zweiten Quartal 2022 bis zum vierten Quartal 2024. Gebaut wird am derzeitigen Standort in der Innenstadt von Ludwigshafen im Anschluss an den Abriss des vorhandenen, in die Jahre gekommenen Gebäudes.