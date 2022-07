Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger, bekannt als Kommissarin Elisabeth Eyckhoff im Münchner „Polizeiruf 110“, erhält einen Preis für Schauspielkunst des 18. Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Dies hat das Festival mitgeteilt.

Derzeit spielt Altenberger in Salzburg bei den Festspielen in „Jedermann“. Intendant Michael Kötz lobte in einer Mitteilung „die überragende Kunst des Schauspielens einer jungen Frau, deren Karriere doch überhaupt erst begonnen hat“.

Verleihung am 28. August

Der Preis soll der 34-Jährigen am 28. August verliehen werden. Im Anschluss an die Verleihung läuft der TV-Film „Gesichter der Erinnerung“ von Regisseur Dominik Graf. Altenberger spielt darin eine Frau, die Jahre nach dem frühen Tod ihrer ersten großen Liebe erneut an diese erinnert wird. Das Festivals findet von 24. August bis zum 11. September auf der Parkinsel statt.

Der Preis wird zwei Mal vergeben. Bereits bekannt ist, dass auch Anne Ratte-Polle („Es gilt das gesprochene Wort“) ausgezeichnet wird. Sie erhält die Ehrung am 4. September. Erstmals werden nicht ein Mann und eine Frau, sondern zwei Frauen mit dem Schauspielpreis geehrt.rhp/dpa