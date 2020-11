Per Videoüberwachung sind zwei Einbrecher am Sonntagabend auf frischer Tat ertappt worden, als sie in ein Vereinsheim in Gommersheim (Kreis Südliche Weinstraße) eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, meldete sich gegen 23.30 Uhr ein Verantwortlicher des Modellflugzeug-Vereins bei den Beamten, der den Einbruch über die Videoüberwachungsanlage live beobachten konnte. Er hielt so die Polizeistreife stets auf dem Laufenden. Als die Täter mit ihrem Auto über einen Feldweg vom Tatort flüchteten, konnte der Anzeigenerstatter den Beamten die Fluchtrichtung beschreiben. Die, wie die Polizei schreibt, „verblüfften Einbrecher“ wurden schließlich in Hanhofen durch Beamte der Polizeiinspektion Haßloch bereits erwartet und widerstandslos festgenommen. Bei den Einbrechern handelte es sich um einen 22-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Dudenhofen und einen ebenfalls 22-Jährigen aus dem Bereich Hockenheim. Das Fahrzeug der Männer war bis unter das Dach mit gestohlenem Brennholz beladen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei ließ die beiden Diebe nach Abschluss der Anzeigenaufnahmen das Diebesgut zurück an den Tatort bringen und dort - unter polizeilicher Beobachtung - wieder fein säuberlich aufstapeln.