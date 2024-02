Unbekannte haben mit einem Luftgewehr die Vereinsheime des Tennis- und des Fußballvereins am Silzer See beschossen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag, 6., und Samstag, 10. Februar. Bei dem Vorfall wurden die Fensterscheiben beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 entgegen.