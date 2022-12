Das Clubhaus des MSC Ramberg in der Kreuzwoogstraße ist durch einen Vollbrand am Montagvormittag völlig zerstört worden. Wie die Polizei informiert, ist das Feuer gegen 10.45 Uhr ausgebrochen. Gegen Mittag konnte das Gebäude, in dem sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand befand, gelöscht werden. Die Brandstätte wurde über Nacht noch bewacht. Warum das Haus in Brand geriet, ist bislang unklar. Laut Ortsbürgermeister Jürgen Munz ist der Brand wohl in der Küche ausgebrochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau wird ein Brandgutachter eingesetzt. Auch die Kripo Landau ermittelt weiter. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. Da sich über dem brennenden Gebäude eine große Rauchwolke gebildet hatte, wurde die umliegende Bevölkerung aufgefordert, vorsichtshalber die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Motorsportclub hatte das Gebäude 1984 von der Gemeinde gekauft und aufwendig saniert.