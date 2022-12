Der mit leistungsfähigem Brunnenbohrgerät beladene Container des Pfälzer Vereins „Keep Smiling“ ist am vergangenen Wochenende im Zielort Tshikapa in der Demokratischen Republik Kongo angekommen. Das hat Torsten Braun aus Großfischlingen (Südliche Weinstraße) der RHEINPFALZ am SONNTAG berichtet. Braun wird noch bis Ende des Jahres im Südwesten des Kongo sein, um das „Keep Smiling“-Brunnenprojekt gemeinsam mit dem örtlichen Partnerverein vor Ort auf die Beine zu stellen. Noch in diesem Jahr soll (wie am vergangenen Sonntag berichtet) erstmals Trinkwasser aus einem der neu gebohrten Brunnen fließen. Das 200.000 Euro teure, aus Spenden finanzierte Hilfsprojekt soll den Bau von bis zu 50 Brunnen möglich machen – in einer Region, in der sauberes Trinkwasser extrem knapp ist. Braun berichtet, dass das „geophysikalische Training“, also die Schulung der Menschen vor Ort in den Brunnenbau, bereits begonnen habe. Der Südpfälzer berichtete zugleich von seinem Unbehagen, als ihm bei einem Gottesdienst am Sonntag in mehreren Reden große Dankbarkeit entgegengebracht worden sei. Sein Kommentar: „Ein unangenehmes Gefühl, so im Mittelpunkt zu stehen für etwas, das vonseiten Europas längst hätte eine Selbstverständlichkeit sein müssen.“