Der 1. FC Kaiserslautern ehrt seinen langjährigen Spieler und Torwarttrainer Gerry Ehrmann mit der Goldenen Verdienstnadel. Verliehen wird sie im Rahmen des Heimspiels gegen die Würzburger Kickers am 31. Oktober, teilte der Drittligist am Samstag mit. Ehrmann wechselte 1984 nach Kaiserslautern und wurde als Spieler 1991 und 1998 mit dem Klub deutscher Meister. 1990 und 1996 gewann er den DFB-Pokal. Nach seiner aktiven Zeit arbeitete er am Betzenberg 24 Jahre als Torwarttrainer. Nach einem Zerwürfnis mit dem ehemaligen Trainer Boris Schommers wurde Ehrmann von seiner Aufgabe entbunden.