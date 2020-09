Aufgrund der angekündigten Streiks der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr am kommenden Dienstag hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitag angekündigt, dass es am 29. September von 3.30 Uhr bis zum üblichen Betriebsende in der Nacht auf den 30. September voraussichtlich keinen Betrieb geben wird. Sowohl der Straßen- und der Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr werden dann wohl komplett still stehen. Aufgrund der kürze der Zeit werden die Fahrtausfälle nicht in digitalen Fahrplanauskünften ausgewiesen werden.

Laut RNV werden auch die Verwaltung und die Werkstätten bestreikt sowie die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Berufspendler sollen sich daher auf einen kompletten Tag ohne öffentlichen Personennahverkehr von Seiten der RNV einstellen. Betroffen von den Streiks sei auch der Schülertransport, der im städtischen Auftrag von der RNV ausgeführt wird. Ab dem 30. September, 3.30 Uhr werde der Betrieb voraussichtlich wieder wie gewohnt laufen.