Der Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland der Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte in der privaten Energiewirtschaft zu Warnstreiks auf. Gestreikt wird heute in Ludwigshafen. Nach Angaben von Verdi werden dazu bei den Pfalzwerken 350 bis 400 Streikende erwartet – unter anderem aus Homburg, Landau, Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) und Hauptstuhl (Kreis Kaiserslautern). Aufgerufen zu den Warnstreiks habe man wegen des „absolut miserablen Angebots der Arbeitgeber“ am 19. Juni. Das sieht laut Verdi eine Lohnerhöhung von 6,7 Prozent und einen einmaligen Inflationsausgleich von 500 Euro vor. Verdi fordert mindestens 13 Prozent mehr Lohn. Die Streikwelle werde in den nächsten Wochen weitergehen – mit Auswirkungen auf alle Kundenbereiche der Energieversorgung. Start der Kundgebung heute: 9.30 Uhr.