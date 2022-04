Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von kommunalen Kitas und Sozialdiensten für Donnerstag und Freitag, 28. und 29. April, zu Warnstreiks aufgerufen. Wie Verdi am Dienstag mitteilte, werden am Donnerstag in der Pfalz besonders die Städte Dudenhofen, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neuhofen, Pirmasens, Speyer, Schifferstadt, Worms, Zweibrücken und das Umland betroffen sein. Dort sind kleinere Aktionen an verschiedenen Standorten geplant.

Laut Verdi werden die meisten Einrichtungen in den genannten Kommunen ganztägig geschlossen sein. Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Kommunen den Warnstreiks anschließen. Die Eltern werden um Verständnis gebeten. Ihnen wird zur Sicherheit empfohlen, sich in ihrer Einrichtung zu erkundigen, ob auch diese vom Streik betroffen und geschlossen ist.

Hintergrund: Tarifverhandlungen

Am Freitag liegt der Schwerpunkt der Streiks auf Mainz und Umgebung. Dort werden sich die Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit den Busfahrerinnen und Busfahrern aus dem privaten Omnibusgewerbe, die ebenfalls streiken, zu einem Demonstrationszug zusammentun, der vor dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium in Mainz endet.

Hintergrund der Streiks sind die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Diese hatten am 25. Februar begonnen und waren am 22. März ohne Ergebnis beendet worden. Weitere Verhandlungen soll es erst am 16. und 17. Mai geben. Laut Verdi sind vor der nächsten Verhandlungsrunde weitere Streiks geplant, um den kommunalen Arbeitgebern Druck zu machen.