Die Gewerkschaft Verdi ruft die Fahrer im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz zu einem „unbefristeten Erzwingungsstreik“ auf. Dies hat Verdi-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider am Freitagmittag in einer Pressekonferenz angekündigt. Der Streik soll am Montagmorgen um 3 Uhr beginnen und solange dauern, „bis wir uns einigen“. Laut Verdi hatten sich die Arbeitgeber allen Einigungsversuchen bisher verweigert.