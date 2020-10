Der Bezirk Pfalz der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), hat alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Mittwoch, 14. Oktober, zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Eine Streikveranstaltung findet in Kaiserslautern statt. „Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zeigen ganz deutlich, dass sie auch in der aktuellen Krise bereit sind, sich für ihre Interessen einzusetzen und dies auf vielfältige Weise“, so Jürgen Knoll, Geschäftsführer Verdi Bezirk Pfalz.

In Kaiserslautern beginnt die Streikversammlung ab 8.30 Uhr auf dem Messeplatz, ab 10 Uhr läuft eine Demonstration zu Fuß durch die Innenstadt. Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.