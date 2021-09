[Aktualisiert 12.26 Uhr] Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft haben am Dienstagmorgen unter anderem in der Zentrale des Homburger Karlsberg-Konzerns sowie bei der Karlsberg-Tocher Niehoff’s Vaihinger in Lauterecken nach Beweisen dafür gesucht, dass das Unternehmen durch falsche und fingierte Speditionsrechnungen seit Jahren betrogen worden ist. Dabei ist der Konzern nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern um eine Summe in Millionenhöhe geschädigt worden. Rund 100 Polizisten, Steuerfahnder und Staatsanwälte waren deswegen in vier Bundesländern im Einsatz, haben rund 20 Firmen- und Privaträume durchsucht. Es sei umfangreiches Beweismaterial gegen fünf Beschuldigte gesuchert worden, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.