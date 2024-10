Ein Mann soll am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Erzbergerstraße ( Friesenheim) eine 14-Jährige sexuell bedrängt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, soll der Unbekannte die Jugendliche in der Nähe des Eingangs zum Ebertpark gepackt und versucht haben, diese zu entkleiden. Die 14-Jährige konnte sich losreißen und flüchtete. Laut Meldung besteht der Verdacht, dass der Mann das Mädchen vergewaltigen wollte. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein sowie kurze schwarze Haare haben. Zum Zeitpunkt der Tat soll er schwarze Kleidung getragen haben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.