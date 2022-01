Die Staatsanwaltschaft in der Pfalz hat Ermittlungen gegen eine Nonne wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Jungen in Speyer eingestellt. Das mutmaßliche Opfer, ein heute 36-jähriger Mann, habe seine Aussage geändert, teilte ein Justizsprecher am Dienstag in Frankenthal mit. Er sei vor fast 30 Jahren von der Frau in einem Kinderheim zwar geschlagen, aber nicht sexuell missbraucht worden, sagte der Mann demnach. Das Bistum Speyer hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Missbrauchsfälle aus den 1960er und 1970er Jahren eingeräumt.