Die Ermittlungen im Falle des Erziehers, der in einer Kindertagesstätte im südlichen Landkreis Germersheim Kinder in mehreren Fällen unsittlich berührt haben soll, dauern noch an. Dabei geht es zum einen um Zeugenaussagen, zum anderen um Gutachten, die noch erstellt werden müssen. Der RHEINPFALZ liegen Informationen vor, dass auch geprüft wird, ob in der Einrichtung selbst den ersten Hinweisen von Eltern angemessen nachgegangen wurde.

Eine entsprechende Anzeige gegen den Erzieher war Ende November 2019 bei der Kriminalpolizei Landau eingegangen. Der Mann wurde zunächst vom Dienst freigestellt. Dann hatte der Amtsrichter wegen des dringenden Tatverdachts schnell Haftbefehl erlassen. Seit Ende November 2019 befand sich der Erzieher wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft.

Nach Beschwerde auf freiem Fuß

Doch Anfang 2020 wurde diese „außer Vollzug gesetzt“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Hintergrund war eine Beschwerde des Beschuldigten gegen den Haftbefehl. Am 31. Januar 2020 hatte das Landgericht Landau entschieden, den Beschuldigen gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft zu entlassen. „Der dringende Tatverdacht besteht weiter“, betont die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Mit den Auflagen soll den Gründen begegnet werden, die zum Haftbefehl geführt haben, sie können unter anderem Meldeauflagen oder das Fernhalten von bestimmten Personen beinhalten. Die Staatsanwaltschaft hatte Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts eingelegt, hatte damit aber keinen Erfolg.