Sie sollen mit Neugeborenen gehandelt haben: Ein bulgarisches Ehepaar wurde am Donnerstag in Neunkirchen festgenommen, wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Montag mitteilte. Die saarländischen Zielfahnder hatten den 28-Jährigen und die 51-Jährige schon länger verfolgt. Nun sitzen sie in U-Haft: er in Saarbrücken, sie in Zweibrücken. Beiden wird vorgeworfen, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung Handel mit Neugeborenen betrieben zu haben. Sie waren mit europäischem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Die Ehepartner werden verdächtigt, mindestens acht hochschwangere junge Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht zu haben. Nach der Entbindung sollen sie die Babys zum Weiterverkauf an andere Mitglieder der Vereinigung übergeben haben. Den Müttern wurde im Gegenzug Geld versprochen. In Deutschland wurden keine Schwangeren untergebracht oder Babys verkauft, so die Polizei. Saarländische Zielfahnder hatte nach umfangreichen Ermittlungen den Aufenthaltsort der Gesuchten in Erfahrung gebracht. Als das Ehepaar am Donnerstag mit einem Pkw in der Neunkircher Innenstadt unterwegs war, wurde es festgenommen und Freitag dem Amtsgericht in Saarbrücken vorgeführt. Die Behörden rechnen damit, dass Bulgarien ein Auslieferungsgesuch stellt.