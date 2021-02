[aktualisiert 13.58 Uhr] Das verdächtige Paket, das am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei im DHL-Logisitkzentrum in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst hat, ist von den Entschärfern des Landeskriminalamts Baden-Württemberg geöffnet worden. Laut Polizei wurde kein „sprengstoffverdächtiger Inhalt“ festgestellt. Eine auffällige Verfärbung der Pakethülle hatte demnach den Verdacht auf Sprengstoff ausgelöst. Über die Ursache der Verfärbung liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor. Zunächst war Reportern vor Ort berichtet worden, das Paket habe angefangen zu brennen.

Ein Zusammenhang zu den explosiven Postsendungen an Hipp, Lidl und die Wild-Gruppe, über die in den vergangenen Tagen in der Presse berichtet wurde, kann nach Einschätzung der Ermittler ausgeschlossen werden.