Nach einer Serie von Auto-Aufbrüchen in Pirmasens haben die Ermittler einen Verdächtigen geschnappt. Seit Mitte Juli hätten sich Fälle von aufgebrochenen Fahrzeugen im Stadtgebiet gehäuft, aktenkundig seien mehr als 30 Taten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Während der Ermittlungen ergab sich demnach in acht Fällen ein Verdacht gegen den nun festgenommenen 38-Jährigen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten nach eigenen Angaben umfangreiche Beweisstücke, darunter Diebesgut, das „eindeutig“ mehreren Taten zugeordnet werden könne. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft.