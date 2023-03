[Aktualisiert um 21.23 Uhr] Am Schlamberg bei Bad Dürkheim haben Spaziergänger laut Polizei am Samstag abseits der Wohnbebauung zwei „verdächtige Gegenstände“ gefunden. Diese sollen noch am Samstagabend kontrolliert gesprengt werden. Feuerwehr, Polizei und weitere Einsatzkräfte haben den Fundort abgeriegelt.

RHEINPFALZ-Informationen, wonach es sich bei dem Fund um eine Weltkriegs-Bombe handelt, wollte die Polizeisprecherin nicht bestätigen. Derzeit läuft nicht weit entfernt die Weinbergsnacht. Eine Gefahr für die Besucher oder Anwohner besteht laut Polizei aber nicht - auch bei einer kontrollierten Sprengung nicht, die aber deutlich zu hören wäre. Durch die Absperrmaßnahmen könne es jedoch zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir berichten weiter.