[Aktualisiert um 23.04 Uhr] Spezialisten des Landeskriminalamts haben am Samstagabend am Schlamberg bei Bad Dürkheim zwei „verdächtige Gegenstände“ kontrolliert gesprengt. Spaziergänger hatten diese laut Polizei am Samstag abseits der Wohnbebauung in einem Waldstück entdeckt. Einsatzkräfte hatten den Fundort abgeriegelt.

Die Sprengung am Samstagabend gegen 22.20 Uhr war weithin zu hören. Eine Gefahr für die Besucher der Weinbergnacht, die zeitgleich stattfand, oder Anwohner bestand laut Polizei aber nicht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei es nach Kenntnisstand vom späten Samstagabend durch die Sprengung weder zu Sach- noch zu Personenschäden gekommen.

Um welche Gegenstände es sich genau handelte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Durch die Absperrmaßnahmen aufgrund der Sprengung kam es laut Polizei zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.